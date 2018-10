Rechter geeft toestemming voor voortzetting IJsselmeerziekenhuizen

Curatoren

De rechter-commissaris houdt toezicht op de curatoren en de wijze waarop zij het faillissement afwikkelen. Voor een aantal beslissingen hebben de curatoren toestemming nodig van de rechter-commissaris, bijvoorbeeld voor het voortzetten van de activiteiten. Afgelopen dinsdag zijn de bewindvoerders, mr. Alice van der Schee en mr. Frank Nowee, benoemd tot aanvankelijk bewindvoerders en na de omzetting van de surseance van betaling in het faillissement tot curatoren. Zij werden geconfronteerd met een nagenoeg onvoorbereid faillissement van de ziekenhuizen en hebben zo goed en zo kwaad als dat kon geprobeerd overzicht te krijgen en te bezien hoe het verder moet.

Verantwoorde voortzetting

De rechter-commissaris constateert dat er nu een situatie is bereikt waarbij voorlopig een verantwoorde voortzetting mogelijk is. Dit is dankzij de inzet van de curatoren, het zeer betrokken personeel en de hulp van de omliggende ziekenhuizen. Daarnaast is er financiële steun van de zorgverzekeraars, met name dankzij de toegezegde financiering van het Zilveren Kruis. De curatoren zullen de komende tijd onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een duurzame voortzetting of doorstart.