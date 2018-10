Inspectie controleert vaccinatie tandartsen op hepatitis B

Overdragen op patiënten

'Zorgverleners kunnen hepatitis B overdragen op patiënten. Binnen de mondzorg wordt veel met holle instrumenten gewerkt en vinden invasieve ingrepen plaats. Daardoor is het risico groot op besmetting bij mondzorgbehandelingen. Het is dus belangrijk dat mensen die deze behandelingen uitvoeren, goed zijn gevaccineerd', aldus de inspectie.

Leverkanker

Een chronische hepatitis B-infectie kan leiden tot leverontsteking en uiteindelijk tot leverkanker. Tandartspraktijken zijn verplicht om ervoor te zorgen dat het personeel dat patiëntgebonden contact heeft, gevaccineerd is tegen hepatitis B en dit kan laten zien.

Inspectiebezoeken

De inspectie zal de komende tijd bezoeken brengen bij minimaal 30 tandartspraktijken om te controleren of het personeel dat patiënten behandelt, ingeënt is tegen hepatitis B. Als blijkt dat medewerkers niet beschermd zijn tegen hepatitis B, mogen zij geen behandelingen meer uitvoeren totdat dit geregeld is. Werken in de sterilisatieruimte mag ook niet meer, omdat daar de kans op prikaccidenten groot is. Een besmet instrument zou dan in de schone keten kunnen komen.