Nieuwe MRI Flevoziekenhuis spectaculair afgeleverd

In het Flevoziekenhuis is maandag de nieuwe 3 Tesla MRI-scanner van Philips afgeleverd en met een grote hijskraan over het dak naar het nieuwe MRI-centrum in de binnentuin gehesen. Een belangrijke en spannende dag voor het Flevoziekenhuis, en met name voor de afdeling Radiologie.