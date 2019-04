Meerdere Utrechtse studenten besmet met de bof

Bij meerdere studenten uit de stad Utrecht zijn in de afgelopen weken bofbesmettingen aangetoond. Dit heeft de GGD in Utrecht bekendgemaakt.

Infectieziekte

'Bof is een infectieziekte veroorzaakt door het bofvirus. De ziekte begint vaak met griepachtige verschijnselen, na een paar dagen gevolgd door een ontsteking van de speekselklieren, die een kenmerkende zwelling van de wang of hals kan geven', aldus de GGD. De meeste ziektegevallen zijn na een week weer volledig hersteld. In enkele gevallen kunnen complicaties optreden als gehoorschade of een teelbalontsteking.

Uitbraak meerdere studentenhuizen

De uitbraak betreft meerdere studentenhuizen. Vooralsnog is er geen directe link gevonden tussen de eerste patiënten in de verschillende huizen. Er is geen duidelijke link met een studie, vereniging of activiteit in de afgelopen periode. Wel heeft binnen huizen verspreiding plaatsgevonden naar huisgenoten.

Bescherming vaccinatie neemt af

De meeste patiënten zijn volledig gevaccineerd. Het is bekend dat bij een deel van de jongvolwassenen, de bescherming van de vaccinatie tegen bof afneemt. Wel zijn gevaccineerden beter beschermd tegen complicaties. Daarom adviseert de GGD aan studenten en medewerkers die niet of niet volledig zijn gevaccineerd (2x BMR-vaccinatie), om zich alsnog te laten vaccineren. Dit kan via de huisarts, GGD of een ander vaccinatiebureau. Aan mensen met klachten wordt geadviseerd om contact op te nemen met de huisarts. Eventueel kan via de GGD diagnostiek worden ingezet om de diagnose te bevestigen.