Rode Kruis schaalt hulpverlening coronavirus op

Internationale noodsituatie

'De uitbraak werd gisteren door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. Het Internationale Rode Kruis heeft al €935.000 vrijgemaakt uit zijn noodfonds en schat nog €2,8 miljoen nodig te hebben voor de wereldwijde hulpverlening', aldus het Rode Kruis.

Specialisten

De noodhulporganisatie gaat specialisten sturen naar landen waar de kans op verspreiding van het virus het grootst is. Dit gaat vooralsnog om landen in Azië, waaronder China. Hulpverleners van het Chinese Rode Kruis ondersteunen bij het uitvoeren van temperatuurmetingen, geven tips om besmetting te voorkomen en leveren hulpgoederen aan mensen die in quarantaine zitten.

Risico op besmetting beperken

Hulpverleners van het Rode Kruis in China en andere landen verspreiden informatie aan de bevolking over het nieuwe coronavirus. Hiermee wil het Rode Kruis misinformatie en onrust voorkomen. De hulpverleners delen adviezen uit om het risico op besmetting te beperken, zoals regelmatig je handen wassen en gebruik maken van papieren zakdoeken. Deze informatie wordt ook verspreidt via onder andere posters, flyers en social media. In Mongolië organiseert het Rode Kruis workshops over hoe je besmetting kunt voorkomen.

Reële dreiging niet onderschatten

Het Rode Kruis bereidt zich in verschillende landen voor op een eventuele uitbraak. 'Een pandemie van het coronavirus is een reële dreiging en moet niet onderschat worden. Terwijl de uitbraak zich verder ontwikkelt, werken we met Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen over de hele wereld om ons voor te bereiden en hulp te verlenen. Met 13 miljoen vrijwilligers wereldwijd kunnen wij een belangrijke rol spelen in de nationale en internationale hulpverlening rondom dit nieuwe coronavirus,' aldus Emanuele Capobianco, hoofd gezondheidszorg bij het Internationale Rode Kruis.

Juiste informatie belangrijk

Xavier Castellanos, hoofd van de regio Azië en Australië: 'Onze topprioriteit op dit moment is zorgen dat vrijwilligers van verschillende Rode Kruis-verenigingen gemeenschappen ingaan zodat verdere verspreiding van het virus kan worden voorkomen. Ook willen we geruchten en paniek rondom het virus de wereld uit helpen. Als er een ziekte uitbreekt, is het belangrijk dat mensen de juiste informatie hebben om zichzelf en de mensen om zich heen te beschermen. Waar nodig zullen vrijwilligers ook psychosociale ondersteuning bieden aan de getroffenen. De focus ligt hierbij op ouderen en andere kwetsbare mensen, gezinnen en zorgpersoneel.'