'Stijging aantal coronabesmettingen gaat minder hard'

Het kabinet heeft de maatregelen in de aanpak van het nieuwe coronavirus verlengd tot en met 28 april. Minister-president Rutte benadrukt, dat we met zijn allen de goede richting in zijn geslagen. Er is een afvlakking van het aantal COVID-19-patiënten in het ziekenhuis. Maar wat betekent dat? Het aantal nieuwe patiënten neemt namelijk nog dagelijks toe.