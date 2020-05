Eén loket voor mentale gezondheid bij COVID-19

Bij het IVC kunnen burgers en professionals online terecht voor betrouwbare informatie. Ook vind je hier toegang tot diensten die getroffenen ondersteunen bij het omgaan met de gevolgen van de coronacrisis. Bij eerdere rampen is hier al ervaring mee opgedaan en werd erg gewaardeerd door betrokkenen (vuurwerkramp, Volendam, MH17).

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar voor ons allemaal. Ook emotioneel en mentaal eist de uitbraak van het nieuwe coronavirus zijn tol. Mensen die hun inkomen zien teruglopen of verdwijnen. Mensen die COVID-19 hebben gehad. Mensen die rouwen om iemand die overleden is aan het virus. Mensen die werken in de zorg of als hulpverlener. Er zijn al veel initiatieven om deze mensen mentaal te ondersteunen. Die zijn niet allemaal even goed vindbaar, of het is niet duidelijk voor wie de initiatieven echt hulp bieden. Daarom is er nu één online loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Het loket is ingericht door ARQ Psychotrauma Expert Groep Nationaal Psychotrauma Centrum, samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu , in opdracht van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het loket blijft de komende twee jaar bestaan en wordt nog verder ingevuld op basis van actuele behoeften en vragen.