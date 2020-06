LUMC ontwikkelt medicijn dat longen en nieren beschermt tegen coronavirus

Schade aan longen en nieren

'Het wordt steeds duidelijker dat het coronavirus niet alleen de long infecteert, maar ook schadelijk is voor de nieren. Een ernstige coronavirusinfectie kan zelfs leiden tot onomkeerbare nierschade of nierfalen', aldus het LUMC. In afwachting van een effectief vaccin, ontwikkelen LUMC-wetenschappers van de afdelingen Interne Geneeskunde (Nierziekten) en Medische Microbiologie in samenwerking met Hybridize Pharma daarom een antiviraal middel dat de longen en nieren beschermt.

Antisense oligonucleotiden (ASOs)

Ze gebruiken hiervoor zogenoemde antisense oligonucleotiden (ASOs). Dat zijn kleine stukjes erfelijk materiaal die kunnen binden aan het erfelijk materiaal van het virus. Het idee is dat hierdoor de vorming van nieuwe virusdeeltjes wordt geblokkeerd. Dit wordt ook wel RNA-therapie genoemd.

Testen

De wetenschappers beginnen met het testen van meerdere ASOs bij long- en niercellen die in het laboratorium zijn geïnfecteerd met het coronavirus. De meest succesvolle varianten gaan door voor onderzoek naar de opname, verwerking en toxiciteit van de ASOs in het lichaam. De laatste stap is de overgang van laboratorium naar de kliniek. Daarbij zal het LUMC spin-off bedrijf Hybridize Pharma een grote rol spelen.

Achilleshiel

'We gaan de achilleshiel van dit soort virussen in kaart brengen. Hierdoor kunnen we niet alleen een groot verschil maken voor de herstelkans van ernstig zieke COVID-19-patiënten, maar kan de kennis die we bij dit project opdoen ook van groot belang zijn om snel in te grijpen bij toekomstige epidemieën', aldus prof. Anton Jan Zonneveld (Nierziekten). Hij leidt het project samen met dr. Martijn van Hemert (Medische Microbiologie), prof. Eric Snijder (Medische Microbiologie) en dr. Eric van der Veer van Hybridize Pharma. De onderzoekers beginnen in juli 2020 en verwachten het project in december 2021 af te ronden.