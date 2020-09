Slachtoffer (15) steekpartij heeft corona

Tijdens het feest in partycentrum Sultan Palace waren rond de 150 gasten aanwezig. Een deel hiervan kwam uit het Belgische Antwerpen. Het is niet bekend of meerdere gasten van het feest het virus bij zich dragen. De Veiligheidsregio ziet vooralsnog geen aanleiding om een groot onderzoek in te stellen.