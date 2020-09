Bijna helft mannen heeft te hoge bloeddruk

Bijna de helft (44%) van de mannen van 40 tot 60 jaar heeft geen interesse in het meten van de bloeddruk. En dat terwijl maar liefst 1 op de 3 mannen een hoge bloeddruk heeft. Slechts de helft (56%) zegt het afgelopen jaar de bloeddruk te hebben gemeten. Dat percentage moet omhoog, vindt de Hartstichting. Want een hoge bloeddruk verhoogt de kans op een hartinfarct of een beroerte. Daarom start zij vandaag een campagne.

Een kwart van de sterfte aan hartziektes en een derde van de sterfte aan beroertes in Nederland wordt veroorzaakt door een hoge bloeddruk. Omdat je van een hoge bloeddruk meestal niets merkt, wordt het ook wel een stille aandoening genoemd. Daarom wil de Hartstichting dat meer mensen, dus vooral óók mannen, hun bloeddruk meten.

Meet vanaf je 40ste

Meet minimaal één keer per jaar je bloeddruk”, zegt David Smeekes, arts bij de Hartstichting. “Een hoge bloeddruk tast de conditie van de bloedvaten aan, waardoor je meer risico op bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte loopt. Vanaf je 40ste heb je meer kans op een hoge bloeddruk, zowel mannen als vrouwen. Door jaarlijks te meten ontdek je op tijd of je een hoge bloeddruk hebt. Je kunt dan zelf nog veel doen om deze te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan meer bewegen, minder zout eten of gewicht te verliezen. Heb je overgewicht en val je af, dan kan de bloeddruk al tot zo’n 20 punten dalen. De kans op een beroerte en aandoeningen aan de kransslagaders nemen hiermee respectievelijk 60% en 50% af.

Ongezonde leefstijl

Bij vrouwen van 40 tot 60 jaar komt een hoge bloeddruk iets minder vaak voor dan bij mannen: 1 op de 4 vrouwen van deze leeftijd heeft een hoge bloeddruk of gebruikt hier medicijnen voor. Een andere lichaamsbouw en hormonen spelen hierbij een rol. Daarbij leven mannen ongezonder: 60% is niet of beperkt met de eigen gezondheid bezig, bij vrouwen is dat 46%. Meer dan de helft van de volwassen mannen (55%) heeft overgewicht, tegen 45% van de vrouwen[1]. Ook roken zij meer dan vrouwen (25,4% versus 18,1%) en eten per dag meer zout (9,7 gram versus 7,4 gram).

[1] Een BMI hoger dan 25 kg/m2