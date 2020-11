5.703 positieve tests vandaag gemeld, bijna 1.000 minder dan gisteren

Het aantal besmettingen dat vandaag bij het RIVM is gemeld over de afgelopen 24 uur bedraagt 5.703. 'Dat zijn er bijna 1.000 minder dan zaterdag', zo meldt het RIVM zondag.

Totaal 410.065

Zaterdag bedroeg het aantal besmettingen 6.689. Zondag zijn het er dus 986 minder. Het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de uitbraak staat nu op 410.065.

Nederland 'zakt' naar 16e positie wereldwijd

In Nederland ligt het aantal positieve tests per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen op 712. Daarmee komt Nederland op positie 16 in de rangorde van landen wereldwijd naar het aantal besmettingen ten opzichte van het aantal inwoners.

598 COVID-patiënten op IC, 1697 in kliniek

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 2295. Dat zijn er 89 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1.697 buiten de Intensive Care, 85 minder dan gisteren. Op de IC liggen 598 COVID-patiënten, 4 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 431 non-COVID-patiënten op de IC, 35 minder dan gisteren. De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 1.029. Dat zijn er 39 minder dan de vorige dag. Het aantal nieuwe covidopnames bedraagt 149 in de kliniek en 36 op de IC.

'Het aantal COVID-patiënten in de kliniek daalt snel. Dat is gunstig en biedt ruimte voor de reguliere zorg', aldus Ernst Kuipers voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

12 patiënten verplaatst

In de afgelopen 24 uur zijn er 12 patiënten verplaatst tussen de regio’s, waarvan 7 IC-patiënten.