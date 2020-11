Nieuwe app om leven met diabetes type 1 te ervaren

Meer dan 100.000 Nederlanders leven met diabetes type 1. De enorme impact van deze aandoening op het dagelijks leven is soms lastig voor te stellen. Om daar inzicht in te geven lanceert Novo Nordisk vandaag de app “Diabetes Type 1 day2day”. Deze app is onderdeel van de #diabetes1challenge waarin Nederlanders worden uitgedaagd om 48 uur lang virtueel te leven met diabetes type 1.

Gedurende 2 dagen laat de app je dezelfde vragen beantwoorden en afwegingen maken die iemand met diabetes type 1 dagelijks moet maken. Zo ervaar je virtueel hoe het is om te leven met diabetes type 1.

“Ik dacht eerst, dit valt best mee”, vertelt Tooske Ragas, die de app al heeft gebruikt en zelf een nichtje heeft die leeft met diabetes type 1, “maar toen ik bij de kapper zat en mijn telefoon even opzij had gelegd bleek ik een hypo gemist te hebben. Toen besefte ik dat je jouw diabetes niet kan pauzeren als het even niet uitkomt."

Met deze app wil Novo Nordisk de mentale impact van diabetes type 1 onder de aandacht brengen. Leven met diabetes type 1 omvat veel meer dan dagelijks insuline injecteren en bloedglucose meten. Mensen met deze aandoening zijn 24/7 bezig om hun bloedglucose in balans te houden. Zij nemen met hun hoofd alle taken over die normaal door de alvleesklier worden uitgevoerd. Met de #diabetes1challenge en de app wil Novo Nordisk hier meer aandacht voor vragen.

Het aantal mensen met diabetes type 1 stijgt nog ieder jaar. Meer bewustwording voor de impact van deze aandoening is daarom belangrijk. Niet alleen in kleine kring - de omgeving van iedereen die leeft met diabetes type 1 - maar ook breed in de samenleving, zodat we deze chronische aandoening uiteindelijk kunnen verslaan.

De app DT1 day2day app is vanaf vandaag gratis beschikbaar in de Apple App Store en in de Google Play Store.