CNV: Meerderheid vitale werkenden voelt zich onveilig

Dit blijkt uit CNV-onderzoek ruim 1200 werkenden met een fysiek beroep die niet thuis kunnen werken. Bijna de helft van hen geeft bovendien aan dat het ziekteverzuim op het werk toeneemt. Een kwart zou liever thuis willen werken in verband met veiligheid en coronabesmetting. Meer dan de helft zegt na 10 maanden in deze situatie uitgeput te zijn.

Onveilig

‘Dit zijn zorgelijke uitkomsten. Het is onbestaanbaar dat we al 10 maanden in deze crisis zitten, maar miljoenen Nederlanders zich nog steeds onveilig voelen op het werk. De buschauffeurs, productiemedewerkers, zorgpersoneel, supermarktmedewerkers, pakketbezorgers, beveiligers. Dag in dag uit staan ze klaar om Nederland door de crisis te helpen. Zij kunnen niet veilig thuiswerken maar lopen een verhoogd risico op besmetting tijdens hun werk,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Meer spontane controles

Het CNV pleit voor meer onverwachte controles van de Inspectie SZW. Fortuin: ‘De Inspectie moet vaker onaangekondigd bij organisaties binnenvallen om scherpere controles uit te voeren. Als de veiligheid niet op orde is, volgt er een boete. Dit is een structureel probleem dat een structurele aanpak verdient. Door de opkomst van de Britse variant en het trage vaccinatiebeleid zitten we waarschijnlijk tot het einde van dit jaar in deze crisis. We moeten dus structureel werken aan een veilige werkvloer.'

Melden

Het CNV roept daarnaast iedereen die te maken heeft met onveilige situaties, om zich te melden bij Inspectie SZW. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid onveilige situaties niet meldt. Daarnaast moeten er voor alle werkenden in de frontlinie betere beschermingsmiddelen komen om veilig te kunnen werken. Bijna de helft van de ondervraagden heeft hier behoefte aan, blijkt uit het onderzoek.

Brutaler en agressiever

Niet alleen fysiek, ook mentaal staat deze groep in de frontlinie. 40% geeft aan dat omstanders (klanten, reizigers, cliënten) brutaler en agressiever worden. Een kleinere groep geeft aan dat ook de omgang tussen collega’s onderling verslechtert. ‘De verharding in de samenleving neemt toe. Werknemers in vitale beroepen betalen de prijs voor deze crisis. Tegen agressie en geweld moet daarom strenger en consequenter worden opgetreden. We kunnen het ons niet veroorloven om medewerkers in de frontlinie zo’n hoge prijs voor de crisis te laten betalen.’