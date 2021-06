175.000 extra Janssen-vaccins beschikbaar

Er worden 175.000 extra Janssen-vaccins geleverd aan de GGD’en. Dit betekent dat er vanaf vandaag meer afspraken mogelijk zijn voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Sinds woensdag 23 juni kan iedereen vanaf 18 jaar die nog niet gevaccineerd is een afspraak maken voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Dit kan via het nummer 0800-1295.

Persoonlijke voorkeur voor Janssen

Het Janssen-vaccin is goedgekeurd en effectief. Eén prik is voldoende om volledig gevaccineerd te zijn. Dit is een voordeel voor speciale doelgroepen zoals dak- en thuislozen, zeevarenden en militairen die op missie gaan.

Nu zijn er dus in totaal 375.000 vaccins beschikbaar voor mensen die ook in aanmerking komen voor een vaccinatie met Moderna of BioNTech/Pfizer (mRNA-vaccins). Elke GGD-regio beschikt over ten minste één vaccinatielocatie waar deze inenting wordt gegeven.

Een afspraak maken of omzetten

Veel Nederlanders hebben intussen al een afspraak staan voor een vaccinatie met een mRNA-vaccin. Via het telefoonnummer 0800-1295 kunnen deze bestaande afspraken worden omgezet naar Janssen. Nog geen enkele afspraak gemaakt? Ook dan is het mogelijk om te kiezen voor de optie vrijwillig vaccineren met Janssen.

Niet in aanmerking

Het RIVM adviseert zwangere vrouwen om zich alleen te laten vaccineren met een mRNA-vaccin. Janssen is geen mRNA-vaccin. Ook mensen met een medisch risico wordt aangeraden zich te laten vaccineren met een mRNA-vaccin.

Mensen die na 23 mei 2021 positief zijn getest op corona, komen vooralsnog niet in aanmerking voor vrijwillig Janssen. Mensen die eerder in mei positief zijn getest, kunnen via telefoonnummer 0800-1295 overleggen over de mogelijkheden.

Als je al een eerste vaccinatie hebt gehad met een ander vaccin, krijg je ook de tweede vaccinatie met datzelfde vaccin. Het is dan niet mogelijk om gebruik te maken van de Janssen-keuzeoptie.