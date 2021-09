8 op de 10 vrouwen kent symptomen borstkanker niet

Oktober is borstkankermaand. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Ook krijgen jaarlijks ruim 100 mannen de diagnose. Hoe eerder borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op overleven. Toch kent ruim 84% van de vrouwen de 12 meest voorkomende symptomen van borstkanker niet. Ook is 85% van de vrouwen niet op de hoogte van het feit dat je de meeste symptomen kunt zien aan je borsten. Ruim 1 op de 5 vrouwen checkt haar borsten überhaupt niet. Zo blijkt uit onderzoek van het in borstkanker gespecialiseerde Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) en de stichting Breast Care Foundation (BCF). Deze uitkomsten komen overeen met de percentages van het onderzoek van Kantar dat in opdracht van Etos is uitgevoerd.

De stichting BCF hoopt in samenwerking met het Alexander Monro een grotere awareness te creëren met de campagne KEN JE BORSTEN. Marjolein de Jong (voormalig oncologisch chirurg en bestuurder AMZ): ‘We hebben deze kennis in 2019 eerder getoetst. Destijds bleek dat ruim 65% van de vrouwen weinig tot geen van de 12 symptomen kent. Dat blijkt nu zelfs 84% te zijn. Generaties lang wordt ons van moeder op dochter verteld over het bekende knobbeltje als signaal van borstkanker. Dat er daarnaast nog eens 11 symptomen zijn en dat je deze juist vooral kunt zien is vrij onbekend. Daarnaast geeft 23% aan haar borsten überhaupt nooit te controleren terwijl 67% zich hier wel eens zorgen over maakt of zelfs te maken heeft gehad met een borstaandoening. Soms zie je een verandering aan je borst of voel je misschien een verdikking of knobbeltje. Dit betekent niet dat je je direct zorgen hoeft te maken en dat alle veranderingen borstkanker zijn. Wel is het belangrijk dat je alert blijft en eventuele veranderingen op tijd opmerkt. Ga naar de huisarts als je twijfelt, een verandering ziet, één van de 12 symptomen opmerkt of als er borstkanker in je familie voorkomt. Alle uitkomsten bij elkaar laten zien dat we met elkaar een hele belangrijke boodschap te vertellen hebben: KEN JE BORSTEN! Juist nu, in tijden van inhaalzorg en achterstanden in het bevolkingsonderzoek borstkanker is deze kennis belangrijk. Gelukkig hebben we partners, zoals Etos, en ook ambassadeurs en supporters die de boodschap helpen uitdragen.’

Elly (70), ontdekte bij zichzelf borstkanker doordat zij een verandering aan haar borst opmerkte: ‘Tussen de screeningsmomenten door, check ik mijn borsten regelmatig. Daardoor merkte ik een verandering op. Ik zag dat een van mijn tepels ingetrokken was en een andere kleur had gekregen. Ik wist dat dit een symptoom van borstkanker kon zijn, wat door googelen werd bevestigd. Mijn huisarts heeft mij op verzoek direct doorverwezen naar het Alexander Monro Ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in borstkanker en goed bekend staat. Gelukkig was ik er vroeg bij en zijn er geen uitzaaiingen bij mij gevonden. Ik moet wel worden behandeld maar heb zeker kans op genezing. De campagne KEN JE BORSTEN is daarom wat mij betreft van groot belang.’

Jacqueline (51), merkte op dat haar borst anders was dan normaal: ‘Ik zag en voelde een soort verharde zone maar voelde geen knobbeltje dus ik dacht dat het wel mee zou vallen. Ik ervaarde wel duidelijk een verschil met de andere borst. Gelukkig heb ik er toch naar laten kijken, ondanks dat ik me niet kon voorstellen dat er iets aan de hand was. Uiteindelijk kwam ik terecht bij het Alexander Monro Ziekenhuis. Het was een enorme schok om te horen dat ik borstkanker heb. Ik ben weliswaar nu onder behandeling maar heb wel kans op genezing doordat het nog in een beginstadium is. De campagne KEN JE BORSTEN is dus belangrijk in de vergroting van de awareness.’