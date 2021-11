Beroepsvereniging verpleegkundigen in brandbrief aan kabinet: Gitzwart scenario dreigt

Niet treuzelen met boostervaccinatie

'V&VN wil dat het kabinet stevig ingrijpt om de verdere verspreiding van covid-19 in te dammen. Ook moet het kabinet, gelet op de hoge uitval onder onze beroepsgroepen, niet blijven treuzelen met de boostervaccinatie en die deze maand al aanbieden aan zorgprofessionals', zo schrijft Bianca Buurman, voorzitter van V&VN, in een brandbrief aan het kabinet.

'Geen kleine stapjes meer'

'Niemand zit te wachten op de terugkeer van strenge coronamaatregelen. Toch zijn stevige maatregelen noodzakelijk om de Nederlandse patiëntenzorg overeind te houden. Laat de aanpak van kleine stapjes los en doe nu in één keer wat nodig is', aldus Buurman. V&VN nodigt minister de Jonge uit voor spoedoverleg over de zeer ernstige situatie die voor onze beroepsgroep is ontstaan.

Zorginfarct

De brandbrief volgt op eerdere waarschuwingen. In oktober riep V&VN het kabinet al op om in te grijpen op het steeds dieper wordende zorginfarct: Durf versoepelingen terug te draaien, woon de zorg niet nog verder uit. Hoe langer de interventie op zich laat wachten, hoe ernstiger de gevolgen, schreef Buurman toen. Sindsdien wordt de situatie in de zorg met de dag problematischer. De zorgvraag neemt razendsnel toe en tegelijkertijd vallen steeds meer verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten uit door coronabesmetting, quarantaine en overbelasting.

'Dubbele diensten'

Buurman: 'Er zijn teams waar de helft of meer van de collega’s is uitgevallen. Wij krijgen onze roosters niet meer rond, draaien dubbele diensten, staan met te weinig collega’s op een groep. Studenten worden in het diepe gegooid. We weten dat ze daardoor later vaker uitvallen en de zorg verlaten, terwijl we hen zó hard nodig hebben. We stevenen opnieuw af op een situatie waarin we noodzakelijke zorg niet meer kunnen bieden'.

Gitzwart scenario dreigt

De doorstroom in de zorg stagneert. Ziekenhuisopnames worden moeilijker. En vice versa: patiënten die terugkomen uit het ziekenhuis kunnen steeds vaker niet of nauwelijks de noodzakelijke zorg thuis krijgen. Voor cliënten die thuis willen overlijden wordt het moeilijker om wijkverpleging te krijgen, zodat zij naar het hospice of het ziekenhuis moeten. Als daar tenminste plek is. Door keuzes vooruit te schuiven doet het kabinet een onverantwoord beroep op verpleegkundigen en verzorgenden. In de landelijke besprekingen over de IC-capaciteit wordt nu zelfs verwacht dat verpleegkundigen een list verzinnen om verder op te schalen dan mogelijk is. Het zorginfarct is realiteit; opnieuw dreigt een gitzwart scenario.