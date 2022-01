Onderzoek bevestigt: lockdowns slecht voor veel jongeren

Minder beweging en meer negatieve gevoelens

Uit de studie blijkt dat jongeren in deze periode gemiddeld minder zijn gaan bewegen en zwaarder werden. Verder zijn ze meer gestrest/gespannen en hebben ze meer depressieklachten, gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid. Ook ervaren ze meer druk op de thuissituatie. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen. Er zijn ook positieve gevolgen van lockdowns. Zo zorgen ze voor meer vrije tijd, minder prikkels en verplichtingen, minder schoolstress en meer zelfstandigheid.

Onderzoeksprogramma naar gevolgen langlopende crisis

De coronapandemie veroorzaakt een crisis die lang duurt. Over de gevolgen van korte crises op mensen (bijvoorbeeld een groot ongeluk of natuurramp) wordt al veel onderzoek gedaan. Over de gevolgen van langzame, langlopende crises en wat dit doet voor de lichamelijke en mentale gezondheid, is nog weinig bekend. Het Netwerk GOR (RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum) verzamelt hier, in het kader van een vijfjarig onderzoeksprogramma, meer kennis over. Daarmee kunnen beleidsmakers bij deze en volgende, soortgelijke crises effectieve maatregelen nemen.

Het literatuuronderzoek is onderdeel van de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19, die in opdracht van ZonMw en het ministerie van VWS wordt uitgevoerd. Doel ervan is zicht te houden op de gevolgen van de coronapandemie en de genomen coronamaatregelen op de gezondheid. Bij het Nivel valt de Integrale Gezondheidsmonitor GOR-COVID binnen het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen van programmaleider prof. dr. Michel Dückers.