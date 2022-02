Top 5 proteïne diëten 2022

Het is weer een nieuw jaar om er vol tegenaan te gaan en te werken aan een gezonde levensstijl. De zomer is om de hoek en sporten en diëten zijn niet meer weg te denken. Wat voor dieet het best bij je past hangt natuurlijk af van je doelen en wat jouw voorkeuren zijn. Om je op weg te helpen en niet verdwaald te raken in alle methodes die jaarlijks op de markt verschijnen, hebben wij een aantal bekende diëten op een rijtje gezet.

Belangen van een dieet

Het doel van een dieet is vaak afvallen en gezonder leven. Daarnaast is het aanhouden van een gezond eetpatroon goed voor je gezondheid. Diëten is niet altijd makkelijk vol te houden omdat het allereerst voor op de lange termijn is en er een aantal strenge regels aan verbonden zijn. De verleiding om toch iets zoets tussendoor te eten vol calorieën kan al heel wat werk dat eerder is gedaan verpesten. Dit maakt het lastig om vol te houden en toch terug te vallen in de oude levensstijl die je had met een minder strak voedingsschema. Er zijn een aantal dingen waar een dieet aan zou moeten voldoen om waardevol te zijn:

- Een dieet moet realistisch en haalbaar zijn om het resultaat wat je voor ogen hebt te kunnen bereiken.

- De voeding die je binnenkrijgt moet genoeg vullen zodat je niet toch terugvalt in de oude levensstijl die je had.

- Jouw gekozen dieet moet zorgen dat je spiermassa op hetzelfde niveau blijft of wellicht wat toeneemt als dit jouw doel is.

Wat is een proteïne dieet

Een proteïne dieet ofwel een eiwit dieet genoemd, focust zich op het bereiken van een gezonde levensstijl. Eiwitrijke producten zijn een belangrijk aspect waardoor je spiermassa blijft behouden en toch vet verbrandt. Met dit dieet stil je het hongergevoel waardoor je ook minder snel geneigd bent om iets lekkers tussendoor te eten.

Overzicht diëten

1) Proday

Het proteïne dieet van Proday focust zich op eiwitten en proteïnen als bouwstenen van het lichaam. Ze zorgen voor een gevoel van verzadiging voor een langere tijd en voorzien het lichaam van belangrijke bouwstoffen. Het dieet is verder opgedeeld in 4 fases waarbij een strenge start wordt gemaakt die de grootste slagen binnenhaalt en vervolgens werkt naar een gezonde nieuwe levensstijl. De fases zijn als volgt opgedeeld:

1) Powerstartfase: In deze fase behaal je 60% van je totale doel

2) Combifase: Tijdens het volgen van deze fase behaal je de volgende 25% van je doel

3) Overgangsfase: In deze fase kunnen langzamerhand koolhydraten worden toegevoegd aan jouw eetpatroon voor jouw streefgewicht. Enkele proteïneproducten worden vervangen voor reguliere producten.

4) Gezonde leefstijl fase: Je streefgewicht heb je bereikt door je nieuwe levensstijl aan te houden!

2) Prodimed

Prodimed werkt met een zorgvuldige methode die ontwikkeld en uitgedacht is door diëtisten en voedingsdeskundigen. Samen met deze experts stel je een persoonlijk plan op om te werken richting een veilig, correct en verantwoord eetpatroon. De methode van Prodimed richt zich op drie belangrijke punten:

1) Voedzame maaltijden: De maaltijden zijn zorgvuldig uitgekozen door het team aan deskundigen en diëtisten. Ze zijn ook koolhydraatarm en rijk aan eiwitten.

2) Persoonlijk plan: Prodimed stelt samen met jou een persoonlijk plan op waarbij rekening wordt gehouden met je situatie. Door de vijf fases die ze hebben opgesteld, helpen ze je werken naar een nieuwe gezonde levensstijl.

3) Professionele Begeleiding: De begeleiding van Prodimed vormt de harde kern van de methode. Het persoonlijk contact en het werken naar een nieuw eetpatroon is het meest belangrijk voor de begeleider en dit kan zowel online als op locatie.

3) Novashops

Novashops richt zich met het dieet op vier fases die gevuld zijn met proteïne producten. Door de juiste verhouding aan te leren met hun dieet hoef je geen calorieën te tellen. Het eetpatroon van het dieet bestaat uit vier tot zes proteïneproducten per dag. De vier fases zijn als volgt ingericht:

1) Startersfase: Deze fase zorgt voor 60% van jouw beoogd doel waarin 4 tot 6 proteïneproducten dagelijks worden gebruikt.

2) Afbouwfase: Deze fase verzorgt 25% van jouw beoogd doel waarin 3 tot 5 proteïneproducten per dag worden gebruikt.

3) Balansfase: Nog 10% van het te bereiken doel wordt hiermee vervuld en gebruikt 1 tot 3 proteïneproducten dagelijks.

4) Gezonde levensfase: Samenstellen van een evenwichtig programma en zorgt voor de laatste 5% van het dieet. Vanaf deze fase ga je bewust jouw gezonde levensstijl naleven.

4) Goedkoopste proteïnedieet

Bij het volgen van het proteïnedieet van deze afnemer zijn er verschillende fases waar je doorheen moet gaan om het streefgewicht wat je voor ogen hebt te bereiken. Je wordt hierbij geholpen om zo min mogelijk een jojo-effect te krijgen na afloop van het dieet.

1) Zeer strikte fase: Deze fase heeft een duur van maximaal 4 weken. Afhankelijk van je lichaamsgewicht, gebruik je per 20 kilo 1 eiwitrijk dieetproduct per dag en kan je dit nog aanvullen met 1 extra eiwitrijk tussendoortje. Tijdens deze fases let je ook goed op welke groenten je mag eten naast de dieetproducten die je neemt bij je lunch en diner.

2) Strenge fase: Na de vorige fase is deze fase aan bod en neem je bij het avondeten 125-150 gram mager vlees of vis. Hiermee vervang je 1 van de dieetproducten. Voor de rest is deze fase hetzelfde als de voorgaande.

Opbouwdieet: Na de vorige twee fases waar koolhydraten zoveel mogelijk worden vermeden, is het belangrijk om ze toch weer langzaam toe te voegen aan jou dieet. Dit doe je geleidelijk over 3 weken.

3) Onderhoudsfase: In deze eindfase is het aangeraden om een maaltijd per dag te hebben met een hoog eiwitgehalte. Daarnaast is het van belang om het dieet dat je nu volgt aan te vullen met vitaminen en mineralen die ontbraken tijdens het volgen van je dieet.

5) Proteinedieet.com

Bij proteinedieet.com wordt er ook gefocust op 4 fases waarbij op 2 fases de focus ligt om af te vallen en op de andere 2 fases weer te stabiliseren. De fases zien er als volgt uit:

1) Strikte proteïnedieet: In deze fase is gewichtsverlies de hoofdfactor en gebeurt dit ook erg snel. Hierbij is een hoge inbreng van eiwitten belangrijk, vezels in de vorm van groenten en het innemen van voedingssupplementen.

2) Het gemengde proteïnedieet: Deze fase bestaat uit het combineren van eiwitten en traditionele voedingsmiddelen. De eiwitten komen in zakjes en worden op doktersattest beschikbaar gemaakt.

3) Overgangsfase: Deze fase hanteert het progressief invoeren van de eerdere voedingsmethodes opnieuw in. Zowel zakjes eiwitten als voedseleiwitten worden hierin gecombineerd.

4) Stabiliteitsfase: In deze fase eet je nog wel 1 eiwitsupplement maar ben je verder wel vrij in welke maaltijd je hierbij wilt gebruiken. Belangrijk is om nieuwe voedselgewoontes aan te leren en zelf te leren controleren wat je wel en niet kan eten. Deze fase is eigenlijk een combinatie van alle eerdergenoemde fases alleen ben je zelf wel verantwoordelijk voor wat je wel en niet eet.