Coronavaccin Novavax per 14 maart in Nederland beschikbaar

Het Novavax-vaccin is volgens de Gezondheidsraad een alternatief voor mensen die geen mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer en Moderna) of vector-vaccin (Janssen) willen. Het vaccin beschermt in 60-90% van de gevallen tegen ziekte. Er zijn nog geen gegevens bekend over de bescherming tegen de delta- en omikronvariant van het coronavirus. Omdat bij voorkeur gevaccineerd wordt met een mRNA-vaccin, is Novavax beschikbaar op basis van ‘Informed consent’. Bij het maken van de vaccinatie-afspraak vraagt de GGD-medewerker of er sprake is van een weloverwogen keuze.

Het kabinet stelt dit eiwitvaccin beschikbaar aan mensen vanaf 18 jaar en ouder die zich nog niet hebben laten vaccineren omdat er tot nu alleen mRNA- of vectorvaccins beschikbaar waren. Het vaccin is op dit moment niet beschikbaar als booster.

Mensen die gevaccineerd willen worden met het Novavax-vaccin kunnen vanaf vandaag de GGD bellen op het speciale nummer 0800-0174.