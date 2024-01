Herman van Veen speelt 600ste voorstelling in Carré

Herman van Veen schrijft vrijdagavond geschiedenis met zijn 600ste voorstelling in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Een unieke mijlpaal; in de 136-jarige geschiedenis van het theater heeft geen enkele artiest zo vaak op het iconische toneel gestaan.

Herman van Veen speelt vanavond met zijn gezelschap 'De Voorstelling', het programma waarmee hij t/m 21 januari in Carré staat. Daarna reist de voorstelling tot eind mei langs verschillende theaters door Nederland. Omdat alle Carré-shows zijn uitverkocht, zijn er op 30 & 31 maart twee extra voorstellingen aan de speellijst toegevoegd.



Van Veen maakte zijn solodebuut in Carré 52 jaar geleden, in 1971, met de voorstelling ‘Harlekijn’. Hierin toonde hij zijn typerende mix van muziek, poëzie, kleinkunst, dans en visuele elementen. De groep artiesten die de afgelopen eeuw honderden keren op het toneel van Carré heeft gestaan, is beperkt. In het klassement staan onder anderen Freek de Jonge, Paul van Vliet, Youp van ’t Hek en Jochem Myjer. Voor degenen die een honderdtal voorstellingen bereiken, is het een Carré-traditie om deze mijlpaal te vieren met de welbekende rode ballonnen.



Twee jaar geleden brak Herman van Veen het record voor het grootste aantal solo-optredens in Carré. De teller stond toen op 561 voorstellingen. Deze prestatie werd gevierd met de overhandiging van de Carré-lat door Madeleine van der Zwaan