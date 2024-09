In 2023 overleden vier keer zo veel mensen na een val dan 20 jaar geleden

In 2023 overleden 7 duizend inwoners van Nederland doordat ze per ongeluk vielen, struikelden of uitgleden (accidentele val). Dat is 12 procent meer dan in 2022 en bijna vier keer zo veel als twintig jaar eerder. Vooral onder 90-plussers en mensen die vanwege een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) zorg krijgen in een instelling vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ), nam het percentage overledenen door een accidentele val toe. Dat meldt het CBS op basis van een analyse van doodsoorzaken.

Overlijden door een accidentele val is een situatie waarin iemand per ongeluk valt, struikelt, of uitglijdt en binnen dertig dagen als gevolg daarvan overlijdt. Vallen met een vervoermiddel wordt niet meegerekend, dit wordt geregistreerd als vervoersongeval.

In 2023 overleden gemiddeld 19 mensen per dag na een accidentele val. Van alle mensen die overleden door een accidentele val, had de helft een gebroken heup als belangrijkste letsel als gevolg van de val. Bij een kwart ging het om hoofdletsel. Van alle overledenen was bij ongeveer 4 procent een accidentele val de doodsoorzaak.

Wanneer rekening gehouden wordt met vergrijzing en bevolkingsgroei, daalde het sterftecijfer door een accidentele val tot 1998, vooral bij vrouwen. Daarna nam dit aantal geleidelijk toe en verdubbelde zelfs vanaf 2010