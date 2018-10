Vijf Gouden Kalveren voor Bankier van het Verzet

Bankier van het Verzet won de meeste Gouden Kalveren: Beste Production Design, Beste Vrouwelijke Bijrol, Beste Acteur, Beste Film en het Gouden Kalf van het Publiek. Met ruim 275 korte en lange films, documentaires, televisiedrama’s, interactieve producties en videoclips, waarvan 83 premières, veel jong talent, vijf Blikverruimers, een vernieuwd Professionals Programma en het veelzijdige educatieprogramma was het NFF 2018 een groot succes.

Toekenning Gouden Kalveren

De Gouden Kalveren Jury’s hebben de winnaars voor de categorieën Korte Documentaire, Korte Film en Televisiedrama en Interactive bepaald. De jury voor Korte Documentaire werd gevormd door documentairemakers Digna Sinke, Thomas Vroege en editor Gys Zevenbergen. De jury voor Korte Film en Televisiedrama bestond uit schrijver, regisseur en animator Erik van Schaaik en de regisseurs/scenaristen Sacha Polak en Nouchka van Brakel. Voor het Gouden Kalf Interactive jureerden Martijn de Waal, Sjef van Gaalen en Klasien van de Zandschulp.

De winnaars voor Speelfilm en Lange Documentaire zijn bepaald volgens het Academy-model dat in 2015 is ingevoerd. Een grote groep vakgenoten kiest hierbij de winnaars zoals dit ook gebeurt bij de internationale gerespecteerde filmprijzen zoals de Oscars (VS), de Bafta’s (VK) en de Césars (Frankrijk). De groep stemgerechtigden bestond uit Gouden Kalf-winnaars, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van A-filmfestivals en uit leden van de Dutch Academy For Film (DAFF).