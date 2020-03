Koningsdag in Maastricht gecanceld vanwege coronavirus

Grote impact

Hoewel Koningsdag pas plaatsvindt op 27 april en de afgekondigde maatregelen vooralsnog duren tot en met 6 april, hebben de gevolgen een dergelijk grote impact op de voorbereidingen dat het programma niet gerealiseerd kan worden zoals beoogd.

Later moment

De gemeente Maastricht en de Provincie Limburg betreuren dat Koningsdag 2020 niet kan doorgaan, maar vinden het in het licht van de ontwikkelingen voor dit moment het verstandigste besluit. De uitnodiging aan de Koning en zijn familie om Koningsdag in Maastricht samen met de regio Zuid-Limburg te vieren blijft uiteraard staan, maar dan op een later moment.

Contact

Met alle bij de organisatie van Koningsdag 2020 betrokken inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers wordt in de komende dagen vanuit de projectorganisatie nader contact opgenomen. 'Gemeente en provincie spreken nu al hun dank uit aan iedereen die betrokken was, is en blijft bij de organisatie van Koningsdag in Maastricht. Dank voor hun inzet, en ook voor hun begrip voor het genomen besluit', aldus de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg.