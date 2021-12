Rapper Yes-R overvallen, derde rapper slachtoffer

Via Instagram laat Rapper Yes-R weten dat hij is overvallen bij zijn woning aan de Schoener in Diemen. Hij benadrukt dat hij en zijn familie ongedeerd zijn.

Wat er zich precies heeft afgespeeld wil Yesser Roshdy in verbrand met het onderzoek van de politie niets over zeggen. ‘Ik ga er inhoudelijk niks over zeggen… ik mag er ook niks op zeggen. De politie doet netjes onderzoek.’, aldus de rapper.

Bedreiging met wapen

Yes-R parkeerde volgens de politie rond 01.00 uur zijn auto aan De Schoener en hoorde gelijk dat er mensen naar hem toe kwamen rennen toen hij uitstapte. Vervolgens werd rapper onder bedreiging van een mes en een vuurwapen door meerdere mannen beroofd..

Derde overval op rapper

Dit is in korte tijd de derde rapper die slachtoffer is van een overal. Eerder werd Jorik Scholten (Lil' Kleine) en Ali Bouali (Ali B.) slachtoffer van een overval. Hierbij werden beide rappers beroofd van hun dure horloges.