Dodelijk verkeersongeval op de N280

Bij een verkeersongeval tussen een auto en een vrachtauto op de N280 is vrijdagavond de bestuurder van de auto overleden.

De automobilist kwam rond 23.30 uur bij het Outlet vanuit de richting van Venlo over de N280. Hij is vermoedelijk onwel geworden en het kruispunt overgestoken. Hij werd daarbij geraakt door een vrachtauto die vanuit de tegenovergestelde richting kwam en linksaf het Outlet wilde opdraaien. Verkeersongevallen Analyse van de politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht.