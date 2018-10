Ramkraak op kledingwinkel in Amsterdam

De eigenaar van een kledingwinkel aan de Van Baerlestraat in Amsterdam Oud-Zuid werd woensdagmorgen opgeschrikt door een ramkraak.

Rond 05.00 uur reed er een auto de pui kapot waardoor deze in de winkel tot stilstand kwam. De daders namen hierna kleding mee. Een getuige zegt tegenover AT5 dat de auto eerst aan de rechterkant de pui heeft proberen te rammen. Toen dit niet lukte, werd de linkerkant genomen. De auto die bij de ramkraak gebruikt werd was eerder gestolen in Diemen.

De politie stelt een onderzoek naar de ramkraak. Welke waarde de gestolen kleding heeft in niet bekend.