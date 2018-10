Waarom zijn gladde vloeren tegenwoordig zo populair?

Vloeren komen in ontelbaar veel verschillende vormen, materialen en formaten maar hoe dan ook is een goede, betrouwbare vloer onmisbaar als basis voor een stijlvolle woning. Steeds vaker kiezen mensen voor een gladde vloer - en dat heeft natuurlijk verschillende redenen. Wil je ook weten wat dergelijke vloeren precies zo speciaal maakt? Dan kan het volgende overzicht je zeker en vast duidelijkheid geven!

Kiezen voor een gladde vloer: de vele voordelen

Een gladde vloer is een vloer die geen naden heeft of niet onderbroken wordt. Het gaat om een vloer die een effen uitstraling heeft en dus niet onderbroken wordt door patronen, randen, voegen, een tapijt of kleuren. De voordelen van een dergelijke vloer reiken ver en dat zijn ook meteen de belangrijkste redenen waarom men voor een gladde vloer kiest!

1. Een rustgevende uitstraling

Het grote voordeel van een gladde vloer is dat de ruimte er meteen veel rustiger en meer ontspannend uitziet. Dit komt doordat de vloer als één geheel overkomt en er geen of weinig kleurcontrasten zijn.

2. De ruimte oogt groter

Daarbij komt ook nog eens dat een gladde vloer ervoor zorgt dat de kamer er veel groter uitziet. Dit optische effect is een van de redenen waarom veel kleine huishoudens kiezen voor een dergelijke vloer!

3. Verschillende uitvoeringen mogelijk

Als je op zoek bent naar een gladde vloer, dan zijn er ook nog eens heel wat opties. Laminaat, een vloer uit PVC, plavuizen en nog veel meer mogelijkheden zijn allemaal glad en effen en passen in uiteenlopende woonstijlen.

5. Duurzaamheid is troef

Ten slotte zijn tegenwoordig heel wat gladde vloeren erg duurzaam, waardoor je er dus een slimme investering mee doet. Wil je geld besparen op de lange termijn? Dan is een vloer als laminaat of PVC een goede keuze!

Vertrouw op een professional voor jouw gladde vloer

De beste vloer vinden voor jouw woning is niet altijd een eenvoudige zaak. Vertrouw je op een specialist als Fredparket, dan wordt die zoektocht echter meteen veel gemakkelijker. Gedegen advies, ervaring en inzicht garanderen dat je binnen de kortste keren precies de goede vloer vindt voor jouw woning!