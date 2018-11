Blokkeerders en initiatiefneemster blokkade A7 krijgen werkstraf

Werkstraffen

'Werkstraffen van 80 uur tot en met 180 uur werden opgelegd aan 31 blokkeerders. Een tweetal blokkeerders kreeg een werkstraf van 200 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf. Dit omdat zij niet alleen de A7 hadden geblokkeerd, maar ook op de A6 bussen hadden afgesneden en gestopt', aldus de rechtbank.

Mede door blokkade geen demonstratie

Een paar dagen voor de landelijke intocht van Sinterklaas op 18 november 2017 in Dokkum heeft een inwoonster uit Drachten via Facebook mensen opgeroepen om de demonstratie van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet bij de intocht te verhinderen. Verdachten hebben aan die oproep gehoor gegeven en de A7 geblokkeerd. Mede door de blokkade zijn de anti-Zwarte Piet-demonstranten niet in Dokkum aangekomen en hebben zij niet kunnen demonstreren.

Eigenrichting in democratische rechtsstaat

De rechtbank neemt dit alle verdachten zeer kwalijk. Het recht om te demonstreren is een grondrecht. Verdachten hebben het recht echter in eigen hand genomen. Eigenrichting kan in een democratische rechtsstaat niet worden getolereerd. Het reguleren van betogingen en het handhaven van de openbare orde en veiligheid zijn taken van de overheid en niet van (groepen van) individuele burgers.

Toegekende en afgewezen schadevergoeding

De rechtbank heeft een schadevergoeding toegekend aan een demonstrant die een hersenschudding heeft opgelopen door de abrupte stop van de bus waarin hij zat op de A6. De stichting Nederland Wordt Beter die de demonstratie mede had georganiseerd heeft een materiële schadevergoeding toegekend gekregen. Immateriële schadevergoeding in de vorm van een workshop over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet heeft de rechtbank afgewezen.