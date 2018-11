Hydroponics bij Aeres MBO Almere

Het nieuwe en unieke project van Aeres MBO Almere is bij binnenkomst niet te missen. In de hal van de gloednieuwe vleugel aan de Heliumweg 1 in Almere Poort staat de Hydroponics-installatie waar planten in kunnen groeien. Via een applicatie kunnen studenten in de toekomst een teelt uitvoeren, waarbij ze door de applicatie voortdurend het groeiproces kunnen monitoren. De geteelde groenten en kruiden zullen in de kantine van school worden gebruikt.

Hydroponics

Hydroponics is een methode om planten te laten groeien zonder grond, op basis van in water opgeloste ingrediënten. Het betreft een proeftuin, waar studenten mee kunnen experimenteren en waarmee diverse onderzoeken gedaan worden. Aeres MBO Almere is de eerste school in Almere, waarbij deze technologie onderdeel gaat uitmaken van het onderwijs.