FIOD houdt 3 verdachten van faillissementsfraude en witwassen aan

De FIOD heeft op 10 december drie aanhoudingen gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen. Verdachten zijn twee mannen van 53 en 30 jaar en een 47-jarige vrouw uit Geldermalsen en Tiel. Er zijn doorzoekingen gedaan in twee woningen en twee bedrijfslocaties in Geldermalsen en Tiel. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, een woning, bankrekeningen, auto’s, 23 stamboekpaarden, Rolex-horloges en sieraden. Ook zijn 2 vuurwapens gevonden, die zijn overgedragen aan de politie.