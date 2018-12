Ruim 5.000 inwoners aardbevingsgebied eisen emotieschadevergoeding van NAM

Ruim 5.000 gedupeerden van de bevingen in het gaswinningsgebied in Groningen eisen een verklaring voor recht dat de NAM ook tegenover deze inwoners aansprakelijk is voor de immateriële schade. 'De dagvaarding beslaat ruim 20.000 pagina’s', zo laat De Haan Advocaten & Notarissen die de eisers bijstaat dinsdag weten.