Politie zoekt man die vuurwapen in lucht leegschoot

Rechercheurs van de politie in Amsterdam Centrum-Noord zijn op zoek naar een man die tijdens de jaarwisseling met een vuurwapen in de lucht heeft geschoten. Dit meldt de politie woensdag.

Beelden op internet

'Van dit incident zijn beelden op internet verschenen. Op deze beelden is te zien dat op de Prins Hendrikkade een man een vuurwapen uit zijn jaszak haalt, daar kennelijk een houder in aanbrengt en kort daarna direct na het ‘aftelmoment’ zes keer in de lucht schiet', aldus de politie.

Politie niet gebeld

De recherche-afdeling van Centrum-Noord heeft deze zaak in behandeling. Opvallend is dat geen van de omstanders de politie heeft gebeld. In de omgeving van de Simon Carmiggeltstraat was korte tijd later wel een melding over een persoon die met een vuurwapen geschoten zou hebben. De beelden daarvan waren echter niet heel erg duidelijk. Een aantal mensen is in de nabije omgeving gecontroleerd, maar zij bleken geen vuurwapen bij zich te hebben.

Oproep

Mocht u naar aanleiding van de beelden op internet de schutter herkennen dan vraagt de recherche dringend verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Wilt u uw informatie digitaal kwijt maak dan gebruik van onderstaand tipformulier.