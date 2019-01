Dino S. wil getuigen tegen Willem Holleeder

Aanleiding voor de getuigenis zijn de eerder opgedoken brieven die geschreven zijn door Holleeder en de recente geluidsopname van Peter R. de Vries. Volgens de verdediging van S. zijn de inhoud van de brieven en de geluidsopname belastend voor hun cliënt en ook relevant voor de lopende strafzaken Passage en Vandros II.

Vandros II is een nieuwe strafzaak tegen onder andere Dino S. inzake deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk de betrokkenheid bij de moord op Willem Endstra. ‘Hoewel cliënt in Vandros II door de recherche een aantal malen is gehoord als verdachte, is hem opmerkelijk genoeg nooit gevraagd naar de aantekeningen en brieven van Holleeder. Tijdens het laatste verhoor in december 2018 heeft cliënt zelf aangeboden vragen over de inhoud van de brieven te beantwoorden, maar de recherche had daar vooralsnog geen behoefte aan’, aldus de advocaten van Dino S.