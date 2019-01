Werkstraf van 40 uur voor 'dildo-pakket' provinciehuis

De rechtbank van Midden-Nederland in Utrecht heeft vrijdag de vier verdachten, die in oktober vorig jaar een met tape dichtgeplakte kartonnen doos voor het provinciehuis in Lelystad hebben gelegd, veroordeeld tot werkstraffen van 40 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

Pakketje

Door het ’s nachts achterlaten van het pakketje, in combinatie met de spandoeken die ze hebben opgehangen, is het provinciehuis enkele uren afgesloten geweest. Ook het trein- en busstation van Lelystad was enkele uren ontruimd. Een vijfde verdachte is vrijgesproken.

Explosieven Opruimingsdienst (EOD)

In de nacht van 21 op 22 oktober 2018 hebben de vier op verschillende plekken spandoeken opgehangen en een afgesloten kartonnen doos voor de hoofdingang van het provinciehuis achtergelaten. Samen met de vijfde verdachte voerde de groep actie tegen het faunabeleid van de provincie Flevoland. De doos werd in de vroege ochtend van 22 oktober gevonden door surveillerende agenten.

Ontruiming

De autoriteiten hebben het zekere voor het onzekere genomen en, onder andere, de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld. Ook is besloten om de omgeving rond het provinciehuis, waaronder het station van Lelystad, enkele uren af te luiten. Hierdoor was ook het provinciehuis onbruikbaar voor werknemers en publiek.

Knuffelbeertje, zeis en dildo

Uiteindelijk bleek er geen explosief in de kartonnen doos te zitten, maar een met rode vloeistof besmeurd knuffelbeertje, een plastic zeis en een dildo. Op de dildo stond de naam van een gedeputeerde van de provincie Flevoland geschreven. Volgens de verdachten ging het om een ludieke actie en hebben de hulpdiensten veel te groot opgeschaald. De rechtbank is het daarmee niet eens. In het licht van het huidige tijdsgewricht, terwijl de discussie over de Oostvaardersplassen in heftigheid wordt gevoerd, had het viertal moeten en kunnen weten dat hun actie niet zonder gevolgen zou blijven.

Strafmaat

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank onder andere meegewogen dat het provinciehuis, het station en de wegen rondom het provinciehuis enkele uren afgesloten waren. Met het opleggen van de werkstraf en de voorwaardelijke gevangenisstraf wil de rechtbank niet alleen de vier verdachten straffen, maar ook hen en anderen ervan weerhouden soortgelijke acties uit te voeren. Doordat de rechtbank niet bewezen acht dat de verdachten met hun acties het provinciebestuur wilden dwingen hun besluitvorming te wijzigen wijkt de opgelegde straf af van de eis van de officier van justitie.