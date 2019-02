André van Duin ook volgend jaar presentator van Heel Holland Bakt

André van Duin beantwoordde de vraag of hij ook volgend jaar het programma Heel Holland Bakt presenteert met de woorden: 'Ja, dat zit er wel dik in en waarschijnlijk ook weer in dezelfde periode. Dat is heel goed bevallen zo in de winter, want bakken is natuurlijk een beetje een winterbezigheid. Dat gaan we volgend jaar zeker weer doen.'

Volgens André gaat het programma nog wel even door. Het bakprogramma werd in 2013 voor het eerst uitgezonden. Toen werd he nog gepresenteerd door Martine Bijl. IN 2016 nam André het stokje over. Zondag trok de finale bijna vier miljoen kijkers, wat een absoluut record is voor het programma.