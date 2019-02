Heerlijk lenteweer op komst, vrijdag 15 graden

Vrijdag wordt het lokaal in het zuiden van het land al zo'n 15 graden. In Limburg zal de temperatuur echter over het algemeen op 14 graden blijven steken. Met 15 graden is er wel sprake van de eerste lokale lentedag. Landelijk wordt het officieel nog geen lente, want in De Bilt wordt het een graad of 13. Dit meldt weeronline.nl woendag.

Met een stralende zon en weinig wind is het vrijdag overdag flink genieten van dit mooie lenteachtige weer. 's Morgens nog wel warm aankleden, want dan kan het regionaal 1-2 graden vriezen.

In het weekend blijft het heerlijk weer om voor het eerst dit jaar een terras op te zoeken. Op zondag is er een redelijke kans dat in het zuiden van Limburg opnieuw de 15 graden gehaald wordt. Ook na het weekend lijkt het erop dat het zachte weer nog even aanhoudt.