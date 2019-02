Jongen aangehouden voor bedreiging via social media

He politie heeft woensdag een 18-jarige jongen uit de gemeente Den Helder aangehouden wegens bedreiging via social media. De jongen wordt ervan verdacht in berichten aan het slachtoffer te hebben gedreigd geweld te zullen gebruiken. Het slachtoffer deed hiervan aangifte waardoor de politie een onderzoek kon instellen.

Politie en het Openbaar Ministerie nemen bedreigingen via sociale media serieus. Een bedreiging heeft grote impact op het veiligheidsgevoel van het slachtoffer. Bovendien kan nooit worden uitsloten of bedreigingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het verzenden van dreigtweets of het uiten van bedreigingen op facebook met bijvoorbeeld wapens is hetzelfde als het bedreigen van een persoon fysiek en is strafbaar.