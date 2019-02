In Vinkeveense plas gevluchte Fransman had grote som geld bij zich

De politie heeft vrijdagochtend in Vinkeveen een Fransman aangehouden die met een grote som geld bij zich vluchtte voor de politie en het water in sprong. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

Zwaar beschadigde bestelbus

Vrijdagochtend 22 februari zagen weggebruikers op de A2 een zwaar beschadigde bestelbus rijden richting Amsterdam, en vervolgens afslag Vinkeveen nemen. Zij waarschuwden de politie, die op zoek ging naar het busje. Op de carpoolplaats bij Vinkeveen zagen agenten het busje staan, zonder bestuurder erin. Even later zagen andere agenten een man lopend de N201 oversteken bij de brug bij de Demmerikse Sluis in Vinkeveen. De man leek op de vlucht te zijn en sprong met kleren aan het water in. Hij wilde er bij het zien van politie niet uitkomen.

Politieheli

Met hulp van de politiehelikopter en een handhavingsboot, die al in de buurt waren, kon de man uit het water gesommeerd worden. Weer op de wal bleek hij de autosleutels van de bestelbus op zak te hebben en een groot geldbedrag bij zich te hebben zonder goed verhaal waar dat van was. Ook had hij een wapen en kleine hoeveelheid drugs bij zich. De man, een 29-jarige Fransman, werd aangehouden voor witwassen en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.