Verdachte onderzoek zwaargewonde man ziekenhuis aangehouden

De recherche heeft afgelopen dinsdag een 33-jarige man uit Maastricht aangehouden in het onderzoek naar een man die in de nacht van zondag 25 op maandag 26 november zwaargewond werd binnengebracht in het ziekenhuis in Maastricht.

De verdachte is een bekende van het slachtoffer en heeft zich dinsdag zelf gemeld bij het politiebureau. Hij zal door rechercheurs worden gehoord over de zaak. De politie is nog altijd bezig om meer duidelijkheid te krijgen over hoe het slachtoffer zwaargewond is geraakt. Ook moet uit het lopende onderzoek duidelijk worden wat de rol van de aangehouden verdachte is in deze zaak.

Binnengebracht bij ziekenhuis

De man werd in nacht van zondag 25 op maandag 26 november 2018 binnengebracht. Het slachtoffer kwam op woensdagmiddag 28 november in het ziekenhuis aan zijn verwondingen te overlijden. Het slachtoffer is een 31-jarige man met Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het is bekend dat de 31-jarige man zich vooral in Maastricht en omgeving en in België ophield, maar het is niet bekend op welk adres hij verbleef. Het slachtoffer is bekend bij de politie.

Rechercheteam

Een onderzoeksteam van rond de 15 rechercheurs is in november gestart met een onderzoek. Getuigen die informatie hebben die een bijdrage kan leveren aan het lopende onderzoek kunnen zich melden bij de politie via 0900 – 88 44. Het is ook mogelijk dit in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen te doen.