4 handige tips om inbrekers buiten de deur te houden

Volgens het NRC is er iedere tien minuten wel een inbraak in Nederland; en dat maakt dat je er alles aan wilt doen om inbraken te voorkomen. Maar hoe zorg je er nu voor dat je huis veilig is, welke verzekeringen kunnen je helpen en wat voor stappen kun je nog meer nemen om je woning te beveiligen? Je vindt het allemaal terug in deze handige tips!

1. De verzekeringen

Allereerst is het belangrijk om je verzekeringen even goed te checken. Er zitten namelijk verschillen tussen opstal en inboedel verzekeringen. Zo is je inboedelverzekering daar om de schade met betrekking tot je inboedel te dekken, maar heb je juist weer een goede opstalverzekering zoals bijvoorbeeld de FBTO opstalverzekering nodig om de schade van de inbraak zelf te dekken. De opstalverzekering geeft namelijk dekking wanneer het om zaken gaat die aan de woning vast zitten; de leidingen, muren, vloeren en ga zo maar door. Een combinatie van beide verzekeringen geeft je dus de meeste financiële veiligheid in geval van een inbraak. Daarnaast kan je met een goed beveiligde woning die aan verschillende keurmerken voldoet vaak extra korting krijgen!

2. Een goede beveiliging

Sluit je huis altijd goed af. Hoewel dit hartstikke logisch klinkt, ben je vast niet de enige die de deur wel eens gewoon achter zich dichtgetrokken heeft om even boodschappen te doen. Maar ook de inbreker weet heel goed dat mensen overdag een stuk minder vaak stil staan bij de juiste beveiliging. Probeer dan ook altijd wanneer je het huis verlaat de juiste handelingen te doorlopen. Zorg dat ramen en deuren gesloten zijn, doe zowel voor- en achterdeur als de poort op slot en haal altijd de sleutel van het slot; ook wanneer je maar even voor een snelle boodschap de deur uit gaat.

3. De beste sloten

Zorg dat ramen en deuren altijd goed beveiligd zijn en voorzien van de beste sloten. Zo bieden cilindersloten de beste beveiliging voor deuren. Wil je de ramen extra beveiligen? Installeer dan raamsloten zoals de raamboom (sloten die ook gebruikt worden als bijzetslot op achterdeuren) of raamgrendels. Deze grendels kun je natuurlijk ook gebruiken om de deuren in de woning extra te beveiligen.

4. Licht schrikt af

Ook wanneer je overdag aan het werk bent of even van een vakantie geniet, is het belangrijk dat je huis er bewoond uit ziet. Niets is namelijk interessanter voor inbrekers dan een donker en levenloos huis. Laat wat verlichting aan staan of maak gebruik van een slim verlichtingssysteem om de verlichting handmatig (en op afstand) aan en uit te kunnen zetten. Het is daarnaast ook zeker niet onverstandig om wat felle verlichting met bewegingssensor in zowel voor- als achtertuin te installeren. Zodra een inbreker in de buurt van je woning komt wordt deze direct in de spotlight gezet.

5. Maak klimmen onmogelijk

Er zijn maar genoeg mensen die klimmaterialen zoals een ladder of een vuilnisbak gewoon in en rondom de woning laten liggen. Hoewel dit normaal geen probleem is, zijn deze items natuurlijk wel bij uitstek geschikt voor inbrekers om in no-time naar je bovenverdieping te klimmen. Probeer dit soort items dus altijd in schuur of garage op te bergen.