OM eist 6 jaar celstraf voor rol beveiligers kluiskraak bank Oudenbosch

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch tegen de twee beveiligers, die in het complot zaten van de kluiskraak bij het bankfiliaal in Oudenbosch op 4 maart 2018, celstraffen geëist van 6 jaar voor het plegen van de roof in vereniging. Dit heeft het OM dinsdag bekendgemaakt.