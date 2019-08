FIOD legt beslag op geld, goud en zilver sieradenhandelaren

De FIOD heeft drie mannen in het vizier die verdacht worden van een grootschalige belastingfraude. De mannen hebben juwelierszaken en kopen sieraden in.

Vanwege de verdenking hebben de FIOD en de politie donderdag drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Daar hebben ze beslag gelegd op meer dan 15.000 euro contant geld, twee baren zilver en een kilo goud. De FIOD ging hiertoe over, om zo achterstallige omzetbelasting en inkomstenbelasting te innen. De dienst verdenkt de mannen ervan dat ze voor een bedrag van een half miljoen hebben gefraudeerd. Dit schrijft RTV Rijnmond donderdag.

Bij de invallen heeft een team van Defensie-experts geholpen. De militairen kunnen onder meer met speciale apparatuur verborgen ruimtes ontdekken.