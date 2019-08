Werkstraf geëist voor belediging columnist

Er zitten grenzen aan de vrijheid om kritiek te leveren op de mening van anderen en die grens is door een 31-jarige man uit Amersfoort in grove mate overschreden. Dat stelde de officier van justitie dinsdag 20 augustus tijdens de politierechterzitting in Zwolle waar de 31-jarige terecht stond voor belaging/belediging van een schrijver/columnist uit Deventer.