Het slachtoffer was aan zwemmen en kwam niet meer boven, laat de politie op Twitter weten. Bij de zoektocht is een politiehelikopter ingezet en vaartuigen van de brandweer en Rijkswaterstaat.

Meerdere eenheden kijken in de buurt van #Ochten uit naar een man die tijdens het zwemmen in de Waal niet meer boven water is gekomen. Dat gebeurt aan wal, in het water en vanuit de lucht. Meerdere details ontbreken op dit moment. ^MvS