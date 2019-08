Je huis verduurzamen met een beperkt budget: 3 tips

In 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Hierin is het doel gesteld in 2030 ten opzichte van 1990 49 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Om dit te realiseren wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het vervoer in Nederland, en naar hoe we wonen. Het verduurzamen van woningen is een veelbesproken onderwerp. Vaak geven mensen aan dit niet te kunnen, omdat ze er geen geld voor hebben. Is dat bij jou ook het geval? Hieronder geven we drie tips om toch een huis te verduurzamen met een beperkt budget.

Verduurzaam je woning in stappen

Er zijn berekeningen te vinden waarin wordt gesteld dat het volledig energieneutraal maken van een gemiddelde woning tot wel 80.000 euro kan kosten. Alleen een warmtepomp kost al rond de 20.000 euro. Er zullen niet veel mensen zijn die dit zomaar kunnen investeren. Wil je kijken hoe je toch je huis kunt verduurzamen, zonder dat je gelijk tienduizenden euro’s kwijt bent? Kijk dan hoe het huis is te verduurzamen in stappen. Vaak bestaat de eerste stap uit het isoleren van vloeren, muren en dak. Dit is bij de meeste woningen relatief gemakkelijk en betaalbaar te realiseren, en levert veel rendement op. Je bespaart er direct mee op je energielasten, aangezien in Nederland het grootste gedeelte van de energie verbruikt wordt om te verwarmen. Het geld dat je op die manier uitspaart, kun je vervolgens sparen om later te investeren in verdere stappen om je huis te verduurzamen. Vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld het vervangen van oudere ramen en kozijnen zijn, het aanleggen van vloerverwarming en de plaatsing van een warmtepomp en zonnepanelen.

Onderzoek verschillende financieringsmogelijkheden

Hoewel Nederlanders over het algemeen een spaarzaam volk zijn, heeft niet iedereen veel spaargeld. Heb jij wel wat spaargeld? Het levert momenteel maar weinig rente op als het op een spaarrekening staat. Daarom kan het rendabeler zijn om dit te investeren in je woning, doordat je hierdoor bespaart op je energielasten en zorgt voor een waardevermeerdering van je woning. Houd wel een financiële buffer aan om onverwachte uitgaven mee te kunnen betalen. Geld dat je immers geïnvesteerd hebt in je woning, krijg je niet altijd direct terug.

Naast je eigen geld gebruiken, kun je ook een persoonlijke lening afsluiten of de hypotheek uitbreiden. Als je een lening afsluit beschik je redelijk snel over het bedrag, kun je zelf de looptijd ervan bepalen en kosteloos vervroegd aflossen. De kosten zijn minder hoog dan de rente, doordat je de rente mag aftrekken als je leent voor een verbouwing en tussentijds aflost. Breid je de hypotheek uit, dan is ook deze rente maximaal 30 jaar aftrekbaar. Door de hoge afsluitkosten is dit echter wel alleen een interessante keuze wanneer je meer dan 25.000 euro leent.

Onderzoek mogelijke subsidie voor verduurzaming

Om mensen te stimuleren hun woning te verduurzamen, heeft de overheid een aantal subsidies beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de gemeenten waarin je woont, kan je subsidie krijgen voor bijvoorbeeld betere isolatie, zonnepanelen, een warmtepomp of een zonneboiler. Via de Energiesubsidiewijzer is overzichtelijk weergegeven welke subsidies mogelijk zijn. Door middel van een subsidie kun je (een gedeelte van) de verbouwingskosten terugverdienen, naast de al financieel interessante hypotheekrenteaftrek of aftrek van de rente van een lening.

Hoe beperkt je budget ook is, er zijn altijd maatregelen te nemen die zorgen voor een lager energieverbruik. Niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Vaak heb je namelijk je investering al binnen een paar jaar terugverdiend. Veel succes met het verduurzamen van je woning!