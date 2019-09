Woensdag test van eerste 3D-geprinte metalen brug

Het Nederlandse bedrijf MX3D produceerde de brug. Het ontwerp is van Joris Laarman Lab, in samenwerking met lead engineer Arup. Daarbij gebruikten zij een baanbrekende robottechnologie voor 3D-printen. Naast de revolutionaire productiemethode valt de brug op door een innovatief ontwerpproces. Universiteit Twente verzorgt samen met Imperial College London de laatste constructietests. De brug arriveert met speciaal vervoer op 3 september tussen 13:00 en 13:30 uur op de UT-campus en wordt geplaats bij gebouw de Horst.

In eerste instantie wordt het volledige draagvermogen van de brug getest om de veiligheid en functionaliteit te waarborgen. De test zal onder leiding staan van Imperial College London. De brug verblijft na de eerste constructietest, die ongeveer een maand duurt, nog twee maanden op de campus. Universiteit Twente werkt in deze periode actief samenwerken met MX3D, Autodesk en Arup bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van het permanente sensornetwerk dat op de brug wordt geïnstalleerd. MX3D en Autodesk moedigen creatieve en baanbrekende ideeën voor verschillende aspecten van het sensornetwerk ten zeerste aan. Daarbij denkt men aan ideeën over de soorten sensoren die in het netwerk kunnen worden opgenomen, veilige en vandalismebestendige sensoren, gegevensverzameling/communicatie/analyses, enz.