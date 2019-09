Dode in woning Ermelo, politie houdt ernstig rekening met misdrijf

De politie trof woensdagavond, omstreeks 22.00 uur, in een woning aan de Magnolialaan in Ermelo, het stoffelijk overschot aan van een persoon. 'We houden ernstig rekening met een misdrijf', zo laat de politie donderdag weten.