Dood aangetroffen vrouw Ermelo belde eerder op de avond met politie

De 57-jarige vrouw, die afgelopen woensdagavond 11 september, omstreeks 22.00 uur, in een woning aan de Magnolialaan in Ermelo dood werd aangetroffen, had eerder op de avond nog contact met de politie. Dit meldt de politie vrijdag. De politie hield na de vondst de 61-jarige echtgenoot aan. De politie gaat uit van een misdrijf.

Contact met politie

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de vrouw uit Ermelo eerder die avond contact heeft gehad met de politie omdat zij zich niet veilig voelde en advies wilde. Door de medewerkster is ondermeer geadviseerd om het huis te verlaten en elders onderdak te vinden en in geval van nood direct 112 te bellen. Op het moment van de melding was er geen sprake van een acute noodsituatie.

Telefoongesprek nageluisterd

Het nieuws dat de vrouw later op de avond is overleden, is dan ook bij de politie hard aangekomen. Het telefoongesprek is inmiddels nageluisterd. Hieruit lijkt vooralsnog dat de gegeven adviezen in lijn zijn met de geldende werkwijze bij dit soort meldingen. Desondanks vindt de politie het van belang, gezien de noodlottige afloop, nader onderzoek te doen naar de afhandeling van deze melding om te onderzoeken of er leerpunten zijn in het proces.

Man langer vast

Het onderzoek naar wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld gaat de komende tijd verder. Het opsporingsonderzoek wordt breed opgepakt. Op het lichaam wordt sectie verricht. De verdachte is ingesloten en zal in de loop van volgende week worden voorgeleid. De 61-jarige man uit Ermelo die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van zijn 57-jarige vrouw blijft langer vast zitten.