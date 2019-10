'Opnieuw boerenprotest in oktober en groter dan de vorige keer'

Tijdens de Agractie vorige week in Den Haag kreeg de politiek wel een ultimatum van vier weken, maar dat duurt een aantal boeren te lang. De boeren gaan op 16 oktober weer op pad met de tractor om te demonstreren tegen het landbouwbeleid. Dit laat actiegroep Farmers Defence Force weten.

Boer Mark van den Oever uit Sint Hubert tegen Omroep Brabant over het demonstreren op het Malieveld in Den Haag: 'Dat is goed bevallen de vorige keer.' Over de geplande actie op 16 oktober: 'We hebben verschillende opties en kijken nog wat het beste bij de actie past. De actie wordt in ieder geval groter dan de vorige keer. Dat was pas de warming up.'

De nieuwe actie zal ergens in de Randstad plaatsvinden, maar de exacte locatie is vooralsnog geheim. De actiegroep hoopt dat de burgers hen bij de volgende actie willen ondersteunen. In een oproep schrijft Farmers Defence Force dat de boeren en de vissers de strijd aangaan met de 'echte vervuilers in Nederland'. Het is niet duidelijk wie de actiegroep hiermee bedoelt. De organisatie schrijft alleen dat het niet om Schiphol gaat.

De actie op 16 oktober wordt niet georganiseerd door Agractie, die wel achter het protest van vorige week zat. 'Wij hebben er kennis van genomen en hebben er ook met Farmers Defence Force over gesproken, maar we doen vooralsnog niet mee', zegt Bart Kemp van Agractie.