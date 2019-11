Uitslaande brand gebouw Koninklijke Kentalis Sint-Michielsgestel

Zondagavond is de brandweer met groot materieel uitgerukt voor een uitslaande brand bij de Koninklijke Kentalis aan de Theerestraat in Sint-Michielsgestel.

Vlammen uit het dak

Bij aankomst van de brandweer even na 21.00 uur sloegen de vlammen al uit het dak. De brandweer heeft nog geprobeerd om te blussen maar dat was tevergeefs. Het pand kan als verloren worden beschouwd.

Brand onder controle

De brandweer had de brand rond 22.00 uur onder controle. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van brandstichting. Wat dan de oorzak is van de brand is niet bekend.